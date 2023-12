No estádio Olímpico de Roma, a formação da casa adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, por intermédio do médio internacional francês Matteo Guendouzi, e o resultado manteve-se até ao final, dando a passagem à Lazio.Nos "quartos" pode haver um dérbi da capital transalpina, uma vez que a Roma está no caminho da Lazio, isto se garantir a vitória sobre a Cremonese, numa partida agendada para 3 de janeiro de 2024.