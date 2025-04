Lazio cede empate com o Torino

Pressionada pela vitória da Roma no sábado na visita ao Lecce (1-0), a Lazio estava obrigada a ganhar para recuperar o sexto lugar, o último de acesso às competições europeias, e esteve perto de concretizar a sua missão.



Aos 57 minutos, e após assistência de Pedro, Marusić, com um remate colocado, não deu hipótese ao guarda-redes Milinkovic-Savic, adiantando os "laziale", privados do defesa português Nuno Tavares, ainda lesionado.



Mas, aos 82 minutos, Gvidas Gineitis fez o golo do empate e "atirou" a Lazio para o sétimo lugar, com os mesmos 52 pontos dos "vizinhos" romanos, que estão em posição de acesso à Liga Conferência.



Já o Torino somou o quinto jogo sem perder e o oitavo consecutivo a marcar como visitante na Liga italiana e é 11.º no campeonato, com 39 pontos.