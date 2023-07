Lazio contrata argentino Taty Castellanos dado como alvo do Benfica

O avançado, de 24 anos, chega a Roma após acordo entre a Lazio e os norte-americanos do New York City FC, que era dono do passe e que o emprestou ao Girona, da Liga espanhola, na época passada.



O clube italiano não revelou os valores envolvidos na transferência, mas a imprensa transalpina cita fontes próximas do clube que dão conta de uma transferência a rondar os 15 milhões de euros. De resto, o New York City refere, no seu site oficial, que a transação foi feita por um "valor recorde" no clube e um "dos mais mais elevados na história da MLS (Liga norte-americana)".



Valentín Castellanos, conhecido como Taty, chegou a ser dado como alvo do Benfica para reforçar a frente de ataque, numa altura em que se falava da possível saída de Gonçalo Ramos, mas este acabou por ficar e a vinda do argentino não se concretizou.



Apesar de ter a nacionalidade argentina, foi no futebol chileno e uruguaio que Castellanos começou a destacar-se, antes de 'explodir' ao serviço do New York City FC, pelo qual se sagrou campeão e melhor marcador da MLS.



Na última temporada, estreou-se no futebol europeu pelo Girona e foi uma das boas surpresas da La Liga ao marcar 14 golos, quatro deles numa partida diante do Real Madrid, que fez canalizar sobre si os 'holofotes' da imprensa espanhola e internacional.