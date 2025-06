Lazio contrata Nuno Tavares em definitivo

Nuno Tavares, de 25 anos, esteve emprestado na última temporada pelo Arsenal à Lazio, que agora contrata em definitivo o internacional português, após uma temporada em que fez nove assistências em 30 jogos.



Depois de fazer a parte final da sua formação no Benfica, Nuno Tavares estreou-se na equipa principal das "águias" em 2019/20 e transferiu-se para o Arsenal em 2021/22, jogando depois por empréstimo no Marselha, no Nottingham Forest e na Lazio.



A boa campanha na Lazio permitiu a Nuno Tavares estrear-se pela seleção principal de Portugal esta temporada, na goleada em casa sobre a Polónia, por 5-1, em 15 de novembro de 2024, na fase de grupos da Liga das Nações.



Na próxima temporada, Nuno Tavares vai ser treinado por Maurizio Sarri, que regressou aos romanos, substituindo Marco Baroni.