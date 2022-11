Lazio e Juventus vencem no fecho da 14.ª ronda em Itália

Em Roma, a formação da casa contou com o guarda-redes português Luís Maximiano no banco, e o único golo foi apontado já na segunda parte, aos 69 minutos, por Luka Romero, jovem médio argentino de apenas 17 anos.



A vitória colocou a Lazio no segundo lugar da Serie A, com 30 pontos, os mesmo que o AC Milan, e menos oito do que o líder Nápoles, enquanto o Monza, privado de Dany Mota, por lesão, é 15.º classificado com 13.



Por seu turno, a Juventus triunfou no terreno do Verona, do internacional português Miguel Veloso (lançado em jogo aos 65 minutos) graças ao golo solitário do internacional transalpino Moises Kean, aos 60, e subiu ao quarto posto do campeonato, com 28 pontos, ao passo que o adversário, que averbou a oitava derrota consecutiva na liga, segue na 20.ª e última posição com apenas cinco pontos.