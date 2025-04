Lazio e Roma empatam na luta pela "Champions"

O internacional português Nuno Tavares continuou ausente na equipa da Lazio, devido a lesão muscular, situação que já fez o lateral falhar os dois jogos da seleção nacional em março com a Dinamarca, dos quartos de final da Liga das Nações.Com a luta do titulo entre Inter e Nápoles, na corrida à "Champions", com seis jogos na reta final da prova, a Atalanta é terceira, com 61 pontos, seguido da Juventus, com 59. O Bolonha tem 57, à frente da Lazio, com 56, e da Roma, com 54.