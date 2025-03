Lazio falha subida ao quarto lugar

Numa partida muito equilibrada, o avançado francês Florian Thauvin inaugurou o marcador aos 22 minutos, após assistência de Lorenzo Lucca, colocando os visitantes na frente, mas Alessio Romagnoli aproveitou uma confusão na área da Udinese para igualar a partida, aos 32, e o resultado não mexeu mais até ao final do encontro.



Com o empate, a Lazio continua no quinto posto da Serie A, com 51 pontos, desaproveitando a derrota pesada da Juventus no domingo na receção à Atalanta (4-0) e ficando a um ponto da 'vecchia signora', que está logo acima.



Já a Udinese segue no 10.º lugar com 40 pontos.



No topo está o Inter Milão, com 61 pontos, seguido pelo Nápoles, com 60, e pela Atalanta, com 58, numa jornada marcada pela vitória dos três da frente do pelotão.