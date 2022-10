Lazio goleia Fiorentina e é terceira na Serie A

A equipa de Roma abriu o marcador logo aos 11 minutos, pelo médio argentino Matias Vecino, cujo cabeceamento, no coração da área da Fiorentina, na sequência de um pontapé de canto, só parou no fundo das redes de Pietro Terracciano.Não foi preciso esperar muito tempo para a Lazio aplicar novo golpe no seu adversário, com o médio Mattia Zacagni a ampliar a vantagem com novo golo de cabeça, desta vez na sequência de um cruzamento do médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic.A Lazio alcançou a goleada nos últimos minutos da partida, com mais dois golos, pelo médio espanhol Luís Alberto e pelo ponta de lança Ciro Immobile, aos 85 e 90+1 minutos, respetivamente.O guarda-redes português Luís Maximiliano, ex-Sporting, esteve no banco da Lazio, mas o técnico Maurizio Sarri não chegou a lançá-lo em campo.Com este triunfo, a Lazio subiu para o terceiro lugar, com 20 pontos, tendo à sua frente o Nápoles, que lidera com 23, e a Atalanta, com 21, e atrás a Udinese e o AC Milan, ambos com os mesmos 20 pontos, a Roma, de José Mourinho, no sexto posto, com 19, o Inter, com 15, e a Juventus, com 13, na oitava posição.