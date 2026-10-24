Futebol Internacional
Lazio na frente em Itália
A Lazio derrotou o Parma por 2-1, em encontro da oitava jornada da Liga italiana, somando a quarta vitória consecutiva no campeonato e isolando-se, provisoriamente, no topo da classificação.
Após uma primeira parte marcada por uma bola ao poste e um golo anulado a Gustav Isaksen, a Lazio resolveu o embate no segundo tempo, com Kenneth Taylor a inaugurar o marcador com um remate colocado à entrada da área, aos 51.
Sete minutos depois, num lance infeliz, Diego Carlos ofereceu o segundo à Lazio, ao desviar um cruzamento do português Nuno Tavares para a própria baliza.
Já nos descontos, Simone Lontani ‘fez o gosto ao pé’ e reduziu para o Parma, fixando o resultado final em 2-1.
Com esta vitória, a quarta consecutiva no campeonato, a Lazio consolidou a liderança na tabela, somando agora 22 pontos, mais três do que o Inter, segundo classificado, que no domingo defronta a Fiorentina, às 11:30 (horas de Lisboa).
Por sua vez, o Parma somou a terceira derrota seguida e ocupa a 19.ª e penúltima posição, com quatro pontos em oito jogos.
Sete minutos depois, num lance infeliz, Diego Carlos ofereceu o segundo à Lazio, ao desviar um cruzamento do português Nuno Tavares para a própria baliza.
Já nos descontos, Simone Lontani ‘fez o gosto ao pé’ e reduziu para o Parma, fixando o resultado final em 2-1.
Com esta vitória, a quarta consecutiva no campeonato, a Lazio consolidou a liderança na tabela, somando agora 22 pontos, mais três do que o Inter, segundo classificado, que no domingo defronta a Fiorentina, às 11:30 (horas de Lisboa).
Por sua vez, o Parma somou a terceira derrota seguida e ocupa a 19.ª e penúltima posição, com quatro pontos em oito jogos.
(Com Lusa)