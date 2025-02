Lazio vence Cagliari e recupera quarto lugar na Serie A

Na Sardenha, a equipa local deu muita luta, mas os romanos foram afortunados e conseguem os três pontos que levam a equipa até aos 42 pontos, ultrapassando Juventus e Fiorentina, a cinco pontos do terceiro lugar, que é da Atalanta.



O internacional argentino "Taty" Castellanos fez o golo salvador para a Lazio, aos 64 anos assegurando a vitória aos visitantes em jogo muito equilibrado.



Titular indiscutível esta época, o ponta de lança já leva oito golos no campeonato, cotando-se como um dos elementos mais influentes da equipa da capital.



A Lazio tinha-se adiantado, com o golo do capitão Mattia Zaccagni, aos 41 minutos, concedendo depois o empate aos 55, com o golo local de Roberto Piccoli.



A pressão do Cagliari foi intensa na última meia hora, com a Lazio a segurar a vitória, com muito acerto defensivo.



Após o desaire frente à Fiorentina, na jornada anterior, o conjunto de Marco Baroni regressa aos bons resultados, em vésperas de duas rondas que podem ser essenciais para a sua ambição, jogando conta Inter e AC Milan.