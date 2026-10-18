Futebol Internacional
Lazio vence Juventus em Turim e segue ‘colada’ ao Inter na liderança da Serie A
A Lazio voltou a colar-se ao Inter Milão no topo da classificação da Liga italiana de futebol, ao superiorizar-se à Juventus, por 3-0, em Turim, onde o luso Nuno Tavares foi titular no conjunto ‘laziale’.
Os dinamarqueses Oliver Provstgaard, aos 37 minutos, Gustav Isaksen, aos 66, e o suplente nigeriano Fisayo Dele-Bashiru, aos 89, foram os autores dos golos da Lazio, que teve Diogo Leite no banco de suplentes durante todo o jogo da sétima ronda.
Com este desfecho, o clube da capital transalpina soma os mesmos 19 pontos do Inter Milão na liderança, com a Roma a ocupar o último lugar do pódio, com 17.
Na ‘vecchia signora’, oitava, com 11, Francisco Conceição foi opção para o treinador Luciano Spalletti a partir do minuto 67.
Com este desfecho, o clube da capital transalpina soma os mesmos 19 pontos do Inter Milão na liderança, com a Roma a ocupar o último lugar do pódio, com 17.
Na ‘vecchia signora’, oitava, com 11, Francisco Conceição foi opção para o treinador Luciano Spalletti a partir do minuto 67.