LC feminina. Barcelona e Chelsea nas "meias"

As bicampeãs em título, sem a lesionada portuguesa Kika Nazareth, confirmaram no Johan Cruyff, com uma goleada por 6-1, um apuramento que já tinham encarrilado na Alemanha (4-1), enquanto as londrinas deram a volta em casa, com um triunfo por 3-0, ao desaire por 2-0 sofrido em Manchester.



As catalãs vão, assim, disputar uma sétima meia-final consecutiva: foram campeãs em 2020/21, 2022/23 e 2023/24, ‘vice’ em 2018/19 e 2021/22 e semifinalistas em 2019/20.



Nas meias-finais, o "Barça" defronta o Chelsea, que só precisou da primeira parte para virar a eliminatória com o City, face aos golos da francesa Sandy Baltimore (14 minutos), da sueca Nathalie Björn (38) e da colombiana Mayra Ramírez (43).



As londrinas terão agora pela frente a mais difícil missão de superarem as catalãs, face às quais perderam a final de 2020/21, por expressivos de 4-0, e foram eliminadas, por um golo, nas meias-finais de 2022/23 e 2023/24.



O encontro de Stamford Bridge foi ajuizado pela portuguesa Catarina Campos, que no sábado se vai tornar a primeira mulher a arbitrar um encontro da I Liga lusa, em Rio Maior, entre Casa Pia e Rio Ave, a contar para a 27.ª jornada.



A segunda meia-final vai ser disputada entre o Lyon, recordista de vitórias na prova (oito), e o Arsenal, que na quarta-feira eliminaram o Bayern Munique (4-1 em casa, após 2-0 fora) e o Real Madrid (3-0 em casa, após 0-2 fora), respetivamente.



A edição 2024/25 da Liga dos Campeões feminina fecha em 24 de maio de 2025, dia em que se realiza a final, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, cidade que já tinha sido anfitriã, no Estádio do Restelo, do jogo decisivo de 2013/14.