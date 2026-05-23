Futebol Internacional
LC feminina final - Barcelona - Lyon
A final da Liga dos Campeões feminina promete mais um capítulo de uma rivalidade que já marcou a história recente do futebol europeu. Este sábado, em Oslo, o Barcelona mede forças com o Lyon numa partida que coloca frente a frente duas das maiores potências da modalidade.
O encontro representa o quarto duelo entre ambos numa final da competição, um número que evidencia a dimensão desta rivalidade.
O Barcelona chega à sua sexta final consecutiva na prova. Do outro lado está o Lyon, o clube mais titulado da história da competição com 8 troféus conquistados.