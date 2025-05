LC feminina. Jéssica a única a vencer

Corria a temporada 2019/20 quando a avançada, então com 25 anos, ingressou na equipa francesa, tetracampeã continental, e contribuiu no percurso até ao "penta" do Lyon, com um golo em três encontros realizados, não tendo disputado a final, tal como a colega e amiga, que se lesionou com gravidade e não estará presente na final em "casa", contra o Arsenal, às 17h00 de sábado, no Estádio José Alvalade.”, disse a futebolista, que representa atualmente as norte-americanas do Gotham FC, numa entrevista à agência Lusa.Ex-colega de equipa de Kika Nazareth no Benfica, uma relação que ainda mantém na seleção nacional com frequência, Jéssica Silva considera ser inevitável “sentir uma ligação emocional” ao FC Barcelona, pela presença da amiga nesse plantel.”, realçou.Em época de estreia nas "culés", Kika Nazareth, de 22 anos, totalizou três tentos e três assistências, em seis jogos, durante a caminhada até à final, numa formação catalã que, nas derradeiras seis épocas, disputou cinco finais e conta três títulos.”, analisou a futebolista, de 30 anos.Por outro lado, o Arsenal chega à partida decisiva “com muita ambição”, depois de uma única presença em finais, em 2006/07, tendo vencido a decisão a duas mãos.”, apontou, mostrando pena por não poder assistir à final ao vivo.Será a segunda final feminina do principal torneio europeu de clubes em solo luso, após o Estádio do Restelo, em 2013/14, e agora num palco ainda maior, o Estádio José Alvalade, recinto do Sporting, que tem capacidade para 50.095 espetadores.”, salientou Jéssica Silva.Internacional portuguesa em 119 ocasiões, a dianteira confia que vai ser “” e recordou o ano da conquista do torneio, ao serviço da “melhor equipa de todos os tempos”.”, lembrou a jogadora portuguesa, natural de Odemira.Também pelo Benfica Jéssica Silva jogou a competição, na qual considera terem feito história, sobretudo num jogo “inesquecível” precisamente frente às catalãs, que terminou num empate 4-4, consentido pelas encarnadas no último minuto.