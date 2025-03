LC feminina: Lyon e Arsenal nas meias-finais

Depois do triunfo fora por 2-0, as francesas, vencedoras da prova por oito vezes, a última em 2021/22, ainda apanharam um susto em casa, quando as germânicas se adiantaram no marcador, aos 33 minutos, por Klara Buhl.



O conjunto gaulês recolocou-se, porém, com dois golos de vantagem logo aos 27 segundos da segunda parte, com um tento da haitiana Melchie Dumornay, e sentenciou a eliminatória pouco depois, com mais dois golos.



Kadidiatou Diani aproveitou um erro de Giulia Gwinn para marcar o segundo das anfitriãs, aos 54 minutos, e Tabitha Chawinga, do Malawi, apontou o terceiro, aos 60.



Já nos descontos, aos 90+5 minutos, a norueguesa Ada Hegerberg, que tinha entrado aos 61, fechou a contagem, reforçando a liderança da lista das melhores marcadoras da história da ‘Champions’ feminina, com o 66.º golo.



Nas meias-finais, que disputa pela 13.ª vez, o Lyon, vice-campeão em título, vai enfrentar o Arsenal, campeão da Europa em 2006/07, já que as londrinas deram a volta ao Real Madrid, com um triunfo caseiro por 3-0, após o 0-2 de Espanha.



As ‘merengues’, moralizadas pelo triunfo do fim de semana sobre o rival FC Barcelona (3-1 fora), o primeiro após 18 derrotas, ainda que com a ajuda de um ‘garrafal’ erro arbitral, resistiram na primeira parte, mas claudicaram na segunda.



O Arsenal dominou o embate por completo e qualificou-se com três golos no primeiro quarto de hora da segunda metade, dois de Alessia Russo, aos 46 e 59 minutos, e um da espanhola Mariona Caldentey, ex-jogadora do ‘Barça’, aos 49.



Na quinta-feira, realizam-se os outros encontros da segunda mão dos ‘quartos’, com o FC Barcelona, sem a lesionada Kika, a receber o Wolfsburgo, depois do triunfo por 4-1 na Alemanha, e o Chelsea a receber o City, após a derrota em Manchester por 2-0.



A edição 2024/25 da Liga dos Campeões feminina fecha em 24 de maio de 2025, dia em que se realiza a final, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, cidade que já tinha sido anfitriã, no Estádio do Restelo, do jogo decisivo de 2013/14.