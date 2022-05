LC. Salah quer acertar contas com o Real Madrid

“Temos contas a acertar”, escreveu Salah na rede social Instagram, pouco depois de o Real Madrid conseguir eliminar o Manchester City, ao vencer os ingleses por 3-1 no Estádio Santiago Bernabéu, apurando-se para a final da "Champions".



Salah fazia alusão à final perdida em 2017/18, num jogo em que os "merengues" triunfaram por 3-1, o egípcio saiu lesionado à meia-hora de jogo após uma falta de Sérgio Ramos, e o guarda-redes Karius "ofereceu" dois golos.



Já na última época, o Real Madrid eliminou o Liverpool nos quartos de final, com a equipa espanhola a vencer em casa por 3-1 e a empatar em Inglaterra sem golos.



Na quarta-feira, o Manchester City apresentou-se em Madrid com uma vantagem de 4-3, e vencia por 1-0 muito perto do final, até que um "bis" de Rodrygo (90 e 90+1) empatou a eliminatória, e, já no prolongamento, Benzema deu a qualificação (3-1) aos espanhóis.



A final de 28 de maio, em Saint-Denis, em França, será a terceira final da "Champions" entre Liverpool e Real Madrid, depois de se terem defrontado também em 1980/81, então sob a designação de Taça dos Clubes Campeões Europeus e com vitória dos ingleses (1-0).