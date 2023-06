LC: UEFA anuncia iniciativas solidárias para a final em Istambul

O organismo mundial do futebol e a UEFA Foundation for Children farão a entrega de 200.000 euros, a que se somam 900.000 provenientes de doações das federações nacionais.



Serão ainda disponibilizados terminais Mastercard no estádio Atatürk, nas Fan Zones e na UEFA Champions Festival para que os adeptos possam colaborar economicamente.



Também será realizado um concerto com artistas locais, em que se incentivará o público a doar.



No início do jogo, os jogadores do Inter Milão, do Manchester City e equipa de arbitragem entrarão acompanhados por crianças afetadas pelos sismos. Muitas crianças vão ser também convidadas a estar nos treinos oficiais, que se disputam na véspera.