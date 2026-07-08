LC: Universitatea Craiova, de Filipe Coelho, goleia na primeira pré-eliminatória

Em Mezokövesd, na Hungria, Stefan Baiaram (quatro minutos), o palestino Assad Al Hamlawi (24 e 44), através de dois penáltis, e o suplente francês Steven Nsimba (90+4) marcaram os golos dos visitantes, enquanto Valeri Gromyko (20) anotou para os anfitriões, que alinharam em campo neutro, devido ao envolvimento da Bielorrússia na invasão da Rússia da Ucrânia.



A segunda mão da primeira pré-eliminatória disputa-se entre 14 e 15 de julho e vai colocar 14 equipas na próxima fase do caminho dos campeões de qualificação para a principal prova europeia de clubes, relegando os derrotados para as rondas de acesso à Liga Conferência.



Além de Filipe Coelho, os técnicos portugueses Manuel Tulipa e Daniel Portela entraram a ganhar nesta fase na terça-feira, com os arménios do Ararat-Armenia e os malteses do Floriana, respetivamente, ao contrário de Vítor Pereira, batido na estreia dos luxemburgueses do Atert Bissen.



Hugo Oliveira marcou o primeiro golo do Ararat no triunfo caseiro sobre os letões do Riga (2-0), que terminaram em inferioridade numérica, tal como os irlandeses do Shamrock Rovers na derrota fora perante o Floriana (2-0), ao passo que o Atert Bissen perdeu na visita aos faroenses do Klaksvik (2-1).



O campeão português FC Porto e o Sporting, segundo classificado da I Liga em 2025/26, têm acesso direto à fase de liga da Liga dos Campeões, que, em contraste com as últimas temporadas, não tem clubes lusos nas rondas de qualificação, formadas por três pré-eliminatórias e pelo play-off.



Já na Liga Conferência, em que o Sporting de Braga defrontará os sérvios do Zeleznicar Pancevo na segunda fase preliminar, o treinador português Pedro Resende comandou o empate dos luxemburgueses do Differdange na receção aos finlandeses do Ilves (0-0), na abertura da primeira ronda.



