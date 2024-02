LCE. Ajax evita aos 90+7 derrota caseira

Os noruegueses adiantaram-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio do médio dinamarquês Albert Gronbaek, e o compatriota Albert Gronbaek fez o segundo, aos 63, com o Ajax a puxar dos galões para alcançar o empate já no tempo de compensação.Branco van den Boomen, aos 90+1 minutos, de penálti, e Steven Berghuis, aos 90+7, marcaram os golos da turma de Amesterdão, que contou com o avançado internacional sub-21 português Carlos Borges (ex-Manchester City) em campo a partir dos 63 minutos, neste encontro arbitrado pelo luso António Nobre.Em Atenas, o, já sem o técnico luso Carlos Carvalhal, mas com David Carmo e João Carvalho no "onze",, ganhou pela margem mínima aos húngaros do Ferencvaros (1-0), graças ao golo tardio do atacante marroquino Ayoub El Kaabi (83 minutos).Já a tripla portuguesa, do, saiu derrotada na visita ao Molde, da Noruega, por 3-2. Josué marcou um dos golos dos polacos, insuficiente para contrariar a vitória dos nórdicos, cujos golos foram da autoria de Fredrik Gulbrandsen, que ‘bisou’, e de Markus Kaasa., com, foi surpreendido em casa pelo Dínamo Zagreb, que venceu com um golo solitário de Bruno Petkovic, aos 79 minutos, e vai ter que lutar pela continuidade em prova na visita à Croácia na próxima semana.Os suíços do Servette e os búlgaros do, empataram a zero, estando tudo em aberto para a segunda mão.Por seu turno, o, com, empatou a duas bolas no reduto do Union Saint-Gilloise, depois de ter estado a perder por 2-0.O argelino Fares Chaibi, logo aos três minutos, e o austríaco Sasa Kalajdzic, aos 10, deram folga de dois golos aos alemães, que pareciam embalar para uma vitória tranquila, mas os belgas reagiram e chegaram ao empate com golos do norueguês Mathias Rasmussen (31) e do sueco Gustaf Nilsson (68).Nos outros jogos do dia, os austríacos do Sturm Graz golearam em casa os eslovacos do Slovan Bratislava por 4-1, e os israelitas do Maccabi Haifa bateram os belgas do Gent por 1-0, com um golo do haitiano Frantzdy Pierrot, na casa emprestada de Budapeste.