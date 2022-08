LCE. Árbitros turco e ucraniano para Vitória e Gil Vicente

Os vimaranenses são os primeiros a entrar em campo, já na quarta-feira, em jogo com início às 17h00, em que Palabiyik, de 40 anos, será assistido pelos compatriotas Serkan Olguncan e Ceyhun Sesiguzel.O Vitória de Guimarães procura reverter uma desvantagem de 3-1 sofrida em Split, na Croácia, no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, para poder marcar presença no "play-off" final de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa.Já o Gil Vicente também joga em casa, mas na quinta-feira (20h00), no Estádio Cidade de Barcelos, depois de ter tido um resultado positivo na visita à Letónia, num jogo em que empatou com o Riga 1-1.Na segunda mão desta terceira pré-eliminatória em Barcelos, o árbitro ucraniano Mykola Balakin foi o escolhido pela UEFA, num encontro em que terá como assistentes Viktor Nyzhnyk e Valentyn Kutsev.