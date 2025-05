LCE. Bétis, Fiorentina e Chelsea querem a taça

Além de continuar a sonhar com um título europeu, que seria o segundo da sua história, depois da Taça das Taças de 1960/61, o emblema italiano tem igualmente na Liga Conferência a possibilidade de saltar para a Liga Europa na próxima temporada, e continuar a ter provas internacionais, já que na Serie A esse cenário está bem complicado (oitavo classificado).



Em 2023, a Fiorentina acabou derrotada na final pelo West Ham (2-1) e, em 2024, novo desalento perante o Olympiacos (1-0).



Bétis...



Com William Carvalho de volta, que recentemente passou a ser o estrangeiro com mais jogos pelo clube, o Bétis sonha com o seu primeiro título europeu de sempre e, para isso, parece ter a ajuda preciosa do internacional brasileiro Antony neste final da época.



O extremo, emprestado pelo Manchester United na segunda parte da temporada, e mal amado por Ruben Amorim nos "red devils", foi determinante na primeira mão e leva três golos nos últimos quatro jogos pelo emblema da Andaluzia.



Chelsea...



Em Londres, o Chelsea tem passadeira estendida para a final e para poder fazer história em Wroclaw, na Polónia.



Caso consiga o título em 28 de maio, o Chelsea, que conta com o internacional português Pedro Neto, passa a ser o único clube com Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência na história da UEFA.



Esse deverá ser mesmo o grande objetivo dos "blues" nesta fase da prova, além, claro, de um novo troféu para o museu, já que, na Premier League, estão em plena luta para regressar à Liga dos Campeões em 2025/26.



Os dois jogos da segunda mão das meias-finais da Liga Conferência estão agendados para as 20h00 (hora de Lisboa).