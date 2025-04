LCE. Chelsea avança como favorito

Em teoria, a equipa londrina - habituada a palcos mais ilustres e na qual alinha o avançado internacional português Pedro Neto - não tem rivais à altura na terceira competição europeia de clubes e a prática tem-se encarregado de confirmar essa ideia.Construído para voltar a conquistar o título na Liga inglesa e na Liga dos Campeões, o plantel milionário dos "blues" terá de se resignar com a perspetiva de erguer um troféu europeu menos importante e o melhor a que aspira na Premier League é terminar num lugar de acesso à próxima edição da "Champions".Enquanto o Chelsea está na reta final da temporada, o Djurgarden começou a disputar o campeonato há apenas um mês e, apesar do historial modesto na Europa do futebol, os londrinos deverão estar de sobreaviso com o quinto lugar alcançado pelos suecos na fase de liga, na véspera do primeiro confronto entre ambos, em Estocolmo.