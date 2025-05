LCE. Chelsea e Bétis disputam o troféu

Enquanto os espanhóis, que eliminaram o Vitória de Guimarães nos oitavos de final, perseguem o primeiro título continental, os londrinos já ergueram duas vezes o troféu na Liga dos Campeões (2011/12 e 2020/21, no Porto), na Liga Europa (em 2012/13, numa final frente ao Benfica, e 2018/19) e na extinta Taça das Taças (em 1970/71 e 1997/98).



O Chelsea, no qual alinha o avançado internacional português Pedro Neto, ganhou 11 dos 12 jogos que disputou na prova, tendo terminado a nova fase de liga no primeiro lugar, com o pleno de triunfos, à frente da equipa vimaranense, surpreendente segunda classificada.



O Betis, que conta há sete temporadas com o médio internacional português William Carvalho, teve um percurso mais acidentado, ao terminar a fase de liga no 15.º posto, vendo-se obrigado a passar por um play-off de acesso aos oitavos de final, nos quais afastou o conjunto de Guimarães.



A história joga a favor dos "blues", que bateram os espanhóis duas vezes nos quartos de final da extinta da Taça das Taças, em 1997/98, na caminhada para a conquista do troféu, tendo vencido um jogo e perdido outro em 2005/06, na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Chelsea e Betis disputam a final da quarta edição da Liga Conferência, que se realiza na Arena de Wroclaw, na Polónia, em jogo com início às 20h00 em Lisboa, arbitrado pelo bósnio Irfan Peljto.



Roma, em 2022, com José Mourinho ao comando, West Ham, em 2023, e Olympiacos, em 2024, venceram as anteriores edições da terceira competição de clubes da UEFA.