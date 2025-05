LCE. Chelsea e Bétis lutam pelo troféu

A equipa londrina ganhou no domingo “o jogo mais importante”, a expressão utilizada pelo treinador italiano Enzo Maresca para definir o embate com o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que os "blues" ganharam por 1-0, assegurando a presença na Liga dos Campeões na próxima época.



Se o triunfo no encontro da última jornada da Liga inglesa permitiu ao Chelsea terminar no quarto lugar e promoveu o regresso à prova europeia de clubes mais importante – que venceu em 2011/12 e 2020/21, no Porto -, o de quarta-feira, em Wroclaw, na Polónia, vale a conquista de mais um título.



É certo que se trata da terceira divisão europeia, mas a equipa na qual alinha o internacional português Pedro Neto não deixará de tentar juntar o troféu aos que já conquistou na "Champions", na Liga Europa (em 2012/13, numa final frente ao Benfica, e 2018/19) e na extinta Taça das Taças (em 1970/71 e 1997/98).



Sevilhanos motivados



Do outro lado estará uma equipa do Bétis motivadíssima com a possibilidade de erguer pela primeira vez um troféu europeu, que eliminou o Vitória de Guimarães nos oitavos de final e conta há sete temporadas com o pendular médio internacional português William Carvalho.



A formação de Sevilha, sexta classificada da Liga espanhola, terá pela frente uma tarefa árdua, uma vez que os ingleses ganharam 11 dos 12 jogos que disputaram na Liga Conferência, tendo perdido um único, com o Legia Varsóvia (2-1), treinado pelo português Gonçalo Feio, quando já tinham o apuramento para as meias-finais no bolso.



Caminho dos ingleses



A superioridade do Chelsea nesta edição da Liga Conferência foi notória desde a nova fase de liga, que os ingleses venceram com o ‘pleno’ de seis triunfos e um saldo esmagador entre golos marcados e sofridos (26-5), que começou a ser construído por dois jogadores portugueses.



O defesa Renato Veiga, posteriormente emprestado à Juventus, inaugurou o marcador no jogo de estreia, com o Gent, que os londrinos ganharam por 4-2 e no qual Pedro Neto marcou o segundo golo, o único do avançado na prova, na qual não tem sido escolha regular do treinador italiano Enzo Maresca.



O extremo é mesmo o que menos faturou dos três portugueses que representaram o Chelsea esta época, uma vez que Renato Veiga voltou a faturar frente ao Astana e o avançado João Félix 'bisou' duas vezes, com o Panathinaikos e o Noah, antes de ser emprestado ao AC Milan, todos durante a imaculada fase de liga.



Os triunfos na fase a eliminar, perante Copenhaga ("oitavos"), Legia Varsóvia ("quartos") e Djurgarden (meias-finais), não foram tão volumosos, mas, ainda assim, o Chelsea fez o suficiente para ganhar todos os jogos, à exceção da partida da segunda mão com os polacos.



Trajeto dos espanhóis



O trajeto do Betis foi menos categórico e o clube espanhol teve mesmo de passar pelo play-off de acesso aos oitavos de final, no qual afastou o Gent, depois de ter terminado a fase de liga no 15.º lugar.



O empate na receção ao Guimarães, no primeiro jogo dos "oitavos", abria boas perspetivas aos vitorianos, mas a equipa de Sevilha goleou por 4-0 em Portugal e continuou em prova, eliminando nos "quartos" o Jagiellonia Bialystok e nas "meias" a Fiorentina, finalista vencida nas duas últimas edições.



A história joga a favor dos "blues", que bateram os espanhóis duas vezes nos quartos de final da extinta da Taça das Taças, em 1997/98, na caminhada para a conquista do troféu, tendo vencido um jogo e perdido outro em 2005/06, na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Chelsea e Betis disputam na quarta-feira a final da Liga Conferência de 2024/25, a quarta edição da prova, que se realiza na Arena de Wroclaw, na Polónia, em jogo com início às 20h00 em Lisboa, que será arbitrado pelo bósnio Irfan Peljto.