LCE. Chelsea, Fiorentina e Rapid Viena favoritos

Na quinta-feira, os ingleses não devem ter dificuldades em confirmar o estatuto de equipa de nível superior, nesta terceira competição europeia de clubes, depois de vencerem o Legia Varsóvia, do treinador português Gonçalo Feio e dos jogadores Rúben Vinagre e Claude Gonçalves, por 3-0, na primeira mão.



Tyrique George, aos 49 minutos, e o suplente Noni Madueke, aos 57 e 74, marcaram os golos da nona vitória seguida da formação comandada por Enzo Maresca na Liga Conferência, num encontro, na capital polaca, em que Christopher Nkunku ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 73.



Apesar de terem caído para o sexto lugar da Premier League, os "blues", de Pedro Neto, devem confirmar em Stamford Bridge, em Londres, a passagem às meias-finais, fase em que podem vir a defrontar o vencedor do embate entre os suecos do Djurgarden e os austríacos do Rapid Viena.



Rapid Viena...



A equipa alviverde, quinta e penúltima da fase de apuramento do campeão austríaco, adiantou-se no terreno dos escandinavos (1-0), graças a um golo na própria baliza de Hampus Finndell, aos 62 minutos, deixando em desvantagem o 12.º colocado do campeonato sueco, que perdeu dois dos três primeiros jogos da competição.



Fiorentina...



A Fiorentina, finalista vencida das últimas duas edições e atual oitava na Serie A, também foi vencer fora, por 2-1, ao terreno do Celje, quarto na Liga eslovena, que conta com o guarda-redes português Ricardo Silva.



A vantagem ‘viola’ foi assegurada com os golos de Luca Ranieri, aos 27, e Rolando Mandragora, aos 62, enquanto os eslovenos reduziram pelo francês Logan Delaurier-Chaubet, aos 68, adiantando-se na disputa pelo 'bilhete' para as 'meias', na qual cruzam com Betis e Jagiellonia.



Betis...



Os andaluzes protagonizaram a exceção da primeira mão, ao vencerem em casa o Jagiellonia, que no fim de semana foi ganhar ao campo do Legia por 1-0, antes de perderem pela primeira vez ao fim de nove jogos, no fim de semana, na receção ao Villarreal (2-1), mantendo o sexto posto na La Liga.



O Betis, do médio William Carvalho e do guarda-redes Guilherme Fernandes, visita o conjunto polaco, do defesa João Moutinho, do médio Tomás Silva e do avançado Edi Semedo, terceiro colocado na Liga nacional, a quatro pontos do líder Raków Czestochowa, com uma vantagem de dois golos, graças ao triunfo por 2-0 em Sevilha, onde marcaram Cedric Bakambu, aos 24, e Jesús Rodríguez, aos 45+2.



Em 2024/25 disputa-se a quarta edição da Liga Conferência, cuja final está marcada para a cidade polaca de Wroclaw, em 28 de maio, depois dos triunfos anteriores de Roma, então sob a orientação de José Mourinho, West Ham e Olympiacos.