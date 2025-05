LCE: Chelsea tem um pé na final, Betis em vantagem pela margem mínima

Finalistas nas últimas duas edições da competição, os italianos saíram derrotados do Estádio Benito Villamarín, mas o 2-1 da primeira mão é passível de ser revertido em casa.



Ezzalzouli, logo aos seis minutos, adiantou os sevilhanos, que procuram o primeiro título europeu da sua história e que ampliaram a vantagem aos 64 minutos, com um ‘golaço’ de Antony, na ‘recarga’, à entrada da área, a um primeiro remate que embateu num defesa.



Luca Ranieri, aos 73, reduziu para os visitantes que, em 08 de maio, poderão jogar com o ‘fator casa’ para garantir a terceira presença consecutiva no jogo decisivo da Liga Conferência.



Quem já tem um ‘pé’ na final agendada para 28 de maio, em Wroclaw, na Polónia, é o Chelsea, que goleou hoje o Djurgarden, em Estocolmo, por 4-1



Com o português Pedro Neto no banco, os ‘blues’ adiantaram-se aos 13 minutos, através de Sancho, e chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, depois de Madueke ter marcado aos 43.



O grande destaque da partida foi, no entanto, Nicolas Jackson, que bisou no espaço de seis minutos (59 e 65).



Em estreia em meias-finais de competições europeias, o Djurgarden ainda marcou o golo de honra, por Mulugeta, aos 68 minutos, diminuindo os números de uma derrota ‘pesada’.