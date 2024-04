LCE. Chiquinho marca na vitória do Olympiacos

A equipa grega chegou a estar a vencer por 3-0 e tudo parecia conjugar-se para uma vitória robusta, mas o Fenerbahçe teve uma reação forte na fase final do jogo, que lhe valeu dois golos e a perspetiva de dar a volta ao resultado na segunda mão, na Turquia.O médio Konstatinos Fortounis abriu o marcador, logo aos oito minutos, vantagem que o Olympiacos ampliou aos 32, pelo avançado montenegrino Stevan Jovetic, a coroar uma grande primeira parte da equipa grega, que foi para o intervalo a vencer por 2-0.No entanto, quando a equipa grega abrandou o ritmo, o Fenerbahçe subiu as linhas, passou a pressionar no meio-campo grego e, no espaço de seis minutos, fez dois golos, o primeiro aos 68, pelo sérvio Dusan Tadic, na execução de um penálti, e o segundo aos 74, pelo avançado Irfan Can Kahveci, deixando tudo em aberto para a segunda a mão, na Turquia.





Outros jogos



Nos restantes jogos dos quartos de final, destaque para a vitória dos ingleses do Aston Villa sobre os franceses do Lille, treinados pelo português Paulo Fonseca, por 2-1, em Birmingham, resultado que deixa a eliminatória em aberto para o segundo jogo em França.



O Aston Villa, favorito na eliminatória, chegou a estar a vencer por 2-0, com golos do avançado Ollie Watkins e do médio escocês John Mc Ginn, aos 13 e 56 minutos, mas o Lille conseguiu marcar já perto do final pelo central Bafode Diakite, aos 84.



Os belgas do Club Brugge venceram na receção aos gregos do PAOK Salonica por 1-0, com um golo madrugador, logo aos seis minutos, pelo médio norueguês Hugo Vetlesen, enquanto os checos do Plzen e os italianos da Fiorentina empataram 0-0.