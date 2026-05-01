LCE. Crystal Palace e Rayo Vallecano ganham vantagem na corrida à final

No caso da equipa inglesa, só uma catástrofe a impedirá de discutir o troféu da terceira prova europeia de clubes, uma vez que vai receber os ucranianos com dois golos de vantagem, depois do triunfo obtido hoje em Cracóvia, na Polónia, que começou a ser construído logo no primeiro minuto, com um golo senegalês Ismaila Sarr.



O Shakhtar Donetsk conseguiu empatar no início da segunda parte, aos 48 minutos, por intermédio de Oleg Ocheretko, mas o Crystal Palace recolocou-se em vantagem pouco depois, aos 58, graças ao japonês Daichi Kamada, antes de o norueguês Strand Larsen fixar o resultado final, aos 84.



Ao Rayo Vallecano valeu o golo solitário marcado pelo brasileiro Alemão aos 54 minutos para se impor na receção ao Estrasburgo, mas a equipa espanhola não deverá esperar facilidades no encontro da segunda mão, em França, dentro de uma semana.



A final da Liga Conferência de 2025/26 - cuja primeira edição, em 2021/22, foi conquistada pela Roma, sob o comando do treinador português José Mourinho - realiza-se em 27 de maio, na cidade alemã de Liepzig.



