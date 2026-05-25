LCE. Crystal Palace e Rayo Vallecano para a história numa final de improváveis
O estreante Crystal Palace e o pouco experiente Rayo Vallecano podem na quarta-feira conquistar o primeiro troféu europeu das suas histórias, na final da Liga Conferência de futebol, em Leipzig, Alemanha.
A terceira competição de clubes da UEFA, sem grandes do futebol europeu, viu cair, ainda na fase de liga, o Dínamo Kiev e, já na fase a eliminar, o emblema mais sonante das cinco principais ligas, com a Fiorentina a ser eliminada nos ‘quartos’.
A final de quarta-feira, na Arena Leipzig, num jogo com início às 20:00 (horas de Lisboa), deixa frente a frente um estreante em competições europeias, o Crystal Palace, e uma equipa que apenas uma vez tinha estado na Liga Europa, o Rayo.
Embora a final deste ano repita um confronto entre equipas de Espanha e Inglaterra, a edição do último ano contou com o Chelsea, nome forte do atual panorama, com títulos nas três competições da UEFA e Mundial de clubes, e o histórico Betis.
Desta vez, é quase um ‘conto de fadas’ para o Crystal, emblema de Londres, e para o Rayo, equipa do bairro operário de Vallecas, situado a sudeste de Madrid.
Os londrinos, que terminaram a ‘Premier’ em 15.º, chegaram a esta final provenientes ainda do play-off da Liga Conferência – depois de na última época terem vencido a Taça, mas relegados pela UEFA para a terceira prova europeia, com o Nottinham a ficar na Liga Europa.
No total, ‘The Eagles’, treinados pelo austríaco Oliver Glasner, disputaram 16 jogos, incluindo o play-off, com o Fredrikstad (Noruega), e a fase de liga, tendo na fase a eliminar deixado pelo caminho Zrinski Mostar (Bósnia e Herzegovina), AEK Larnaca (Chipre), Fiorentina (Itália) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia).
Já o Rayo Vallecano teve menos jogos (14), apesar de também ter disputado o play-off de acesso à Liga Conferência, com os bielorrussos do Neman, mas porque na fase de liga teve apuramento direto para os oitavos de final, depois de ser quinto.
A equipa de Vallecas afastou a partir dos ‘oitavos’ o Samsunspor (Turquia), AEK Atenas (Grécia) e Estrasburgo (França).
Na final de quarta-feira, e contra todas as probabilidades, disputam o troféu duas equipas provenientes do play-off da competição, sendo que apenas uma delas sucederá no curto palmarés, de quatro edições, a Chelsea (2025), Olympiacos (2024), West Ham (2023) e Roma (2022), esta com José Mourinho.
