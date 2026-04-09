LCE: Fator casa pesou nos triunfos de Rayo Vallecano, Mainz, Crystal Palace e Shakhtar Donetsk

O Rayo Vallecano, 13.º classificado na Liga espanhola, venceu por 3-0 o líder do campeonato grego AEK, do português Filipe Relvas, com golos de Ilias Akhomach, aos dois minutos, Unai Lopez, aos 45+2, e Isi Palazon, aos 74, de penálti.



No estádio Vallecas, em Madrid, o Rayo Vallecano construiu uma ‘almofada’ convincente e tranquila de três golos para a deslocação a Atenas, para a segunda mão dos quartos de final da Liga Conferência, a disputar em 16 de abril.



O Mainz venceu em casa por 2-0 os franceses do Estrasburgo, do português Rafael Luís, com golos do japonês Kaishu Sano, aos 11 minutos, e do austríaco Stefan Posch, aos 19.



Os alemães, que ocupam a nona posição na Bundesliga, com 33 pontos, a 40 do líder Bayern Munique, impuseram-se ao oitavo colocado da liga gaulesa, com 43, a 20 do Paris Saint-Germain, e vão gerir na segunda mão uma vantagem de dois golos.



O Crystal Palace em pouco mais de meia hora já estava a vencer por 2-0 a Fiorentina, com golos do francês Jean-Philippe Mateta, aos 24, de penálti, e de Tyrick Mitchell, aos 31, e aos 90 fez o 3-0 pelo senegalês Ismaila Sarr, mostrando também credenciais para passar às ‘meias’.



Apesar de classificado no último terço da tabela da Premier League, no 14.º lugar, com 39 pontos, a 31 do líder Arsenal, o Crystal Palace impôs-se à Fiorentina, 15.ª, com 32, a 40 do Inter Milão, e vai a Itália com dois golos de vantagem.



Na ‘emprestada’ arena de Synerise, em Cracóvia, na Polónia, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, venceu por 3-0 o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, do português Penetra, com golos dos brasileiros Pedrinho, aos 72 minutos – jogador que já representou o Benfica – e Alisson, aos 82 e 83.



O segundo classificado do campeonato ucraniano, com os mesmos 50 pontos do líder LNZ Cherkasy, vai daqui a uma semana aos Países Baixos defrontar o sexto classificado, com 45, a 26 do líder PSV, com o conforto de três golos de vantagem e a espreitar as ‘meias’.