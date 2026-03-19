LCE: Fiorentina, Palace e Mainz nos ‘quartos’, AEK elimina Celje, de Campelos

Finalista derrotada da terceira prova europeia de clubes em 2022/23 e 2023/24, a Fiorentina ganhou com reviravolta na visita aos polacos do Raków (2-1) e repetiu o resultado conseguido na primeira mão em Itália.



O conjunto de Florença está pela quarta edição consecutiva no lote de oito finalistas da Liga Conferência e vai enfrentar o Crystal Palace, que afastou no prolongamento os cipriotas do AEK Larnaca (2-1), em inferioridade numérica desde os 73 minutos, na sequência do empate em Inglaterra (0-0).



Disputada a duas mãos, em 09 e 16 de abril, respetivamente, a próxima ronda também contará com os alemães do Mainz, vitoriosos em casa sobre o Sigma Olomouc (2-0), após uma igualdade fora a abrir (0-0), num jogo em que os checos ficaram reduzidos a 10 jogadores no último quarto de hora.



A exemplo do Crystal Palace, o Mainz nunca tinha chegado tão longe nas competições europeias e fica à espera do vencedor da eliminatória entre o Estrasburgo, primeiro classificado da fase de liga da Liga Conferência, e o Rijeka, derrotado na Croácia pelos franceses na semana passada (2-1).



Próximo adversário do Rayo Vallecano ou do Samsunspor - os espanhóis lideram por 3-1 na receção aos turcos -, o AEK Atenas eliminou o Celje, apesar do desaire na Grécia (2-0), fazendo prevalecer a goleada obtida na Eslovénia (4-0), no regresso aos ‘quartos’ das provas da UEFA 28 anos depois.



O russo Nikita Iosifov e Rudi Pozeg Vancas selaram o segundo triunfo do Celje em igual número de encontros nas diversas competições com Vítor Campelos, que tinha sido apresentado no dia seguinte ao duelo inaugural da eliminatória.



Nos outros embates do último dia dos ‘oitavos’ da Liga Conferência, os ucranianos do Shakhtar Donetsk defendem uma vantagem de 3-1 na receção aos polacos do Lech Poznan, disputada em Cracóvia, e podem enfrentar nos ‘quartos’ o AZ Alkmaar, cuja visita aos checos do Sparta Praga começa com uma diferença de 2-1 favorável aos neerlandeses.