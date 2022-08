LCE: Ivo Vieira promete Gil Vicente "a correr atrás do sonho" europeu

O técnico dos minhotos reconheceu “o poderio do adversário” para antecipar uma “eliminatória com muita dificuldade”, mas prometeu uma equipa empenhada em “bater o pé” ao AZ.



“Não há jogos com resultados feitos antes de serem efetuados. Sabemos da dificuldade do desafio, mas iremos lutar e acreditar no que podemos fazer. Na pior das hipóteses, queremos levar a eliminatória em aberto para o segundo jogo, em nossa casa”, disse o treinador, na antevisão à partida.



Ivo Vieira não se atemorizou com a goleada (7-0) aplicada pelo adversário, na ronda anterior da competição, frente aos escoceses do Dundee United, mas apontou qualidades do conjunto neerlandês.



“É uma equipa que, em termos ofensivos, tem uma intensidade grande, e defensivamente também é forte. Está habituada a estas lides europeias e luta por outros objetivos no seu campeonato. Mas temos de nos focar no que podemos fazer. Não vamos olhar para um resultado apenas”, analisou o treinador.



O técnico gilista também apontou as mais-valias do seu conjunto, elegendo cinco palavras-chave para este jogo: “Luta, empenho, determinação, respeito e confiança”.



“Se estivermos confiantes e acreditarmos no que podemos fazer, podemos discutir o resultado. Senão, não fazia sentido estarmos cá a discutir um jogo desta dimensão. Tem de ser aliciante para os atletas. Ainda na época passada, na Liga, o Gil Vicente fez excelentes resultados com os grandes. O AZ é uma equipa forte, mas está ao nível de outras em Portugal”, analisou Ivo Vieira.



O treinador da formação minhota lembrou que esta equipa do Gil Vicente “já entrou na história”, mas reforçou o desejo de continuar a escrever mais feitos para o clube de Barcelos.



“É um adversário com grande poderio em termos orçamentais, uma equipa fortíssima, mas vamos lutar, vamos acreditar no que podemos fazer e, acima de tudo, dignificar o nome de Portugal. São duas mãos e tudo é possível. Pode concretizar-se aqui um sonho que está ao nosso alcance”, rematou o técnico.



Ao lado de Ivo Vieira na antevisão a esta partida esteve o médio brasileiro Vítor Carvalho, que confessou ter a mesma crença do treinador.



“As expectativas são boas. Nós queremos encarar o jogo de igual para igual. Sabemos as dificuldades, mas é ‘mata-mata’. Viemos fazer o nosso trabalho, sabendo que levar a disputa da eliminatória para Barcelos é do nosso interesse”, disse o centrocampista.



Vítor Carvalho desvalorizou a menor experiência do Gil Vicente nas provas europeias, e prometeu uma equipa “preparada, a tentar discutir o jogo do início ao fim e, sobretudo, a desfrutar do momento”.



O Gil Vicente joga na quinta-feira no terreno do AZ Alkmaar, nos Países Baixos, em encontro da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol, agendado para as 20:00 (hora de Lisboa), e que terá arbitragem do espanhol Guillermo Cuadra Fernández.