LCE. Olympiakos vence o Aston Villa com "hat-trick" de El Kaabi

A figura da partida foi o avançado marroquino Ayoub El Kaabi, autor de um "hat-trick" em pleno Villa Park, dos dois primeiros com contribuição dos portugueses, Chiquinho e Daniel Podence, aos 16 e 29 minutos, para choque dos adeptos do Aston Villa, que perdia por 2-0.



No entanto, a equipa inglesa conseguiu reduzir para 2-1 à beira do intervalo, pelo avançado Ollie Watkins, aos 45+1, dando confiança numa eventual reviravolta, a qual ganhou consistência com o segundo golo do Aston Villa, aos 56 minutos, pelo avançado francês Moussa Diaby.



No entanto, a noite era de Kaabi, que fez o seu terceiro golo aos 56 minutos, repondo a sua equipa na frente do marcador, que seria ampliado aos 67, pelo médio argentino Santiago Hezze.



O Aston Villa desperdiçou ainda um penálti para fazer o 4-3, aos 84 minutos, pelo médio brasileiro Douglas Luiz.



Em destaque estiveram os portugueses Chiquinho, ex-Benfica, e Daniel Podence, autores das assistências para os dois primeiros golos de Kaabi, enquanto André Horta ainda deu o seu contributo, ao entrar em campo aos 71, a render o compatriota Podence.



Fiorentina vence Club Brugge



Mais equilibrado foi a partida entre os italianos da Fiorentina e os belgas do Club Brugge, equilíbrio esse desfeito já em período de compensações, graças a um golo do avançado angolano M’Bala Nzola, aos 90+1.



A equipa de Florença chegou ao golo logo aos cinco minutos, pelo avançado Riccardo Sottil, mas o Club Brugge empatou aos 17, na execução de um penálti pelo internacional belga Hans Vanaken.



Os italianos voltariam para a frente do marcador antes do intervalo, aos 37 minutos, pelo veterano avançado Andrea Belotti, mas o Club Brugge foi em busca do empate e alcançou-o aos 63, pelo avançado brasileiro Igor Thiago, mas não conseguiu evitar o golo de Nzola, já nos descontos.



De realçar que a equipa belga ficou reduzida a dez unidades a partir dos 61 minutos, por expulsão do médio nigeriano Rafael Onyedyka, o que ainda mais valoriza a prestação da equipa.



O Club Brugge irá receber a Fiorentina na próxima quarta-feira, em Brugge, enquanto a outra meia-final está agendada para o dia seguinte, quinta-feira, em Atenas.