LCE. Paços de Ferreira e Santa Clara iniciam terceira pré-eliminatória

O primeiro dos emblemas portugueses a entrar em ação na nova prova da UEFA é a equipa treinada por Jorge Simão, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, a partir das 19h00, naquele que será o segundo jogo oficial dos "castores" em 2021/22, depois afastarem na primeira fase da Taça da Liga o Gil Vicente, no desempate por grandes penalidades.



Já a equipa norte-irlandesa defronta os pacenses no primeiro encontro da eliminatória com quatro jogos oficiais realizados, todos referentes às eliminatórias anteriores da Liga Conferência Europa.



Caso supere o Larne, o Paços terá ainda de disputar um "play-off" para tentar aceder à fase de grupos, sendo que já é conhecido o adversário, o Tottenham, de Inglaterra, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.



Por sua vez, o Santa Clara inicia esta etapa da nova competição no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, pelas 20h30, diante dos eslovenos, que, tal como o oponente do Paços, já contam com quatro desafios na temporada, dois para a Liga eslovena e outros tantos para a eliminatória anterior desta competição da UEFA.



Ao contrário dos pacenses, o Santa Clara chegou a esta fase após eliminar o Shkupi, da Macedónia do Norte, e realizou ainda outra partida oficial, para a Taça da Liga, na qual afastou o secundário Farense, através de penáltis.



Também a equipa de Daniel Ramos já sabe quem vai enfrentar na eventualidade de eliminar os macedónios. Ao contrário da equipa da "capital do móvel", o Santa Clara poderá ter um adversário mais acessível no "play-off", os russos do Sochi ou os sérvios do Partizan.



Os encontros da segunda mão da terceira pré-eliminatória estão agendados para 10 e 12 de agosto.