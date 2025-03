LCE. Pellegrini rejeita favoritismo do Bétis

“(O Vitória de Guimarães) Foi segundo classificado na fase de liga, atrás do Chelsea. Por isso, creio que tem argumentos futebolísticos de sobra, teve uma mudança no comando técnico e vem de bons resultados. Temos de fazer um jogo muito completo se queremos iniciar a eliminatória com o pé direito para, depois, procurar o apuramento no jogo da segunda mão”, disse Manuel Pellegrini, em conferência de imprensa realizada no estádio Benito Villamarín, em Sevilha.



Os minhotos iniciam os oitavos de final no reduto da equipa espanhola, que para chegar a esta etapa teve de ultrapassar o play-off, frente aos belgas do Gent (3-0 fora e 0-1 em casa), depois de ter sido 15.º classificado na fase de liga.



O técnico chileno rejeitou que a sua equipa seja favorita, explicando que, “num jogo de futebol, nunca há favoritos”, e que o futebol “já demonstrou muitas vezes que há resultados inexplicáveis”.



“Temos de entrar com a mentalidade de fazer um jogo completo, na defesa e no ataque. Se demonstrarmos, aqui e em Guimarães, que somos melhores, continuaremos na Liga Conferência”, reforçou Pellegrini, que em quatro jogos nas competições europeias frente a clubes portugueses, todos na Liga dos Campeões, somou duas vitórias, frente a Benfica, como treinador do Villarreal, e FC Porto, no banco do Málaga.



O treinador afirmou que o Betis, atual sexto classificado na Liga espanhola, depois de ter vencido o campeão Real Madrid (2-1), chega ao jogo de quinta-feira “num bom momento futebolístico, com bons resultados”, e considerou ainda que “ter o Benito Villamarín repleto, com a paixão dos adeptos, é uma vantagem importante” para chegar à vitória.



O jogo entre Betis e Vitória de Guimarães, marcado para quinta-feira, às 17h45 em Lisboa, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.