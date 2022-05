LCE. Roma e Feyenoord decidem nova taça

Para atingir a tão desejada final da mais recente competição da UEFA, marcada para Tirana, na Albânia, o emblema "giallorosso" teve, primeiro, de ultrapassar um "play-off", com o Trabzonspor, antes de superar Bodo/Glimt, Zorya e CSKA Sófia na fase de grupos, além de Vitesse, nos oitavos de final, novamente o Bodo/Glimt, nos "quartos", e o Leicester, nas meias-finais.O conjunto de Roterdão, orientado por Arne Slot, foi obrigado a superar 18 encontros na prova para atingir a final de Tirana, desde logo participando na segunda e na terceira pré-eliminatórias, e no "play-off" de qualificação, que antecedeu a fase de grupos.No Grupo E, o Feyenoord conseguiu superiorizar-se a Maccabi Haifa, Slavia de Praga e Union Berlim, para depois eliminar Partizan, nos "oitavos", os checos, nos "quartos", e o Marselha, nas "meias".A final da primeira edição da Liga Conferência Europa tem início marcado para as 20h00 (hora de Lisboa), na Arena Nacional, em Tirana, e será arbitrada pelo romeno Istvan Kovacs.