LCE. Roma ganha com golo de Sérgio Oliveira

Na Liga Conferência Europa, Mourinho procura o seu 33.º título e não está mal encaminhado, depois de vergar o Vitesse nos Países Baixos, com o golo da partida assegurado por outro português, Sérgio Oliveira, a viver uma excelente fase em Itália, depois de se ter transferido do FC Porto no mercado de inverno.O médio luso marcou aos 45+1 minutos e depois acabou por deixar os "lobos" em alguma aflição, ao ser expulso, aos 78.Valeu o acerto do titular da baliza da seleção portuguesa, Rui Patrício, sempre irrepreensível ante os avançados da formação neerlandesa.





A outra vitória como visitante neste ronda pertenceu ao Feyenoord, com 5-2 em Belgrado ao Partizan, mas merece também claro destaque o empate do Copenhaga em Eindhoven, a impor um empate com muitos golos, 4-4, ao PSV.