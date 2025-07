LCE. Santa Clara procura vitória em Varazdin

Com estas premissas como base e sem grandes informações sobre os onze escalados, Vasco Matos deve proceder a ajustes pontuais no que a caras novas diz respeito.

Além disso, é esperado que o 3-4-3 que tantos frutos deu na última época se mantenha como esquema para atacar esta fase preliminar da terceira prova europeia.

Perante uma equipa pouco conhecida como o Varazdin, todo o cuidado é pouco para os "bravos açorianos": "É uma equipa que joga junta há algum tempo, o treinador também já chegou há uns anos. Têm uma identidade bem vincada e jogam de forma muito unida. Disputam os lances com intensidade, os jogadores são ambiciosos e trabalhadores. Foi essa a preparação e a mensagem que passámos também", dissertou Vasco Matos na conferência de antevisão ao jogo.







Cientes do favoritismo de que beneficiam acentuado pela partida de Dimitar Mitrovski - principal referência ofensiva na última campanha -, os pupilos do técnico luso têm a primeira chance a doer de demonstrar as credenciais da última época, sem esquecer os ajustes trazidos pela nova época.O encontro da segunda mão está marcado para dentro de uma semana, 31 de julho, às 19h00 em Lisboa, no Estádio de São Miguel, nos Açores.O vencedor vai defrontar na terceira pré-eliminatória, quem sair do confronto entre Larne, da Irlanda do Norte, e Prishtina, do Kosovo.