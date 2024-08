LCE. Vitória joga 1.ª mão do play-off na quarta-feira

Segundo fonte oficial do clube vimaranense, o embate está marcado para as 17h45, no Estádio D. Afonso Henriques, na sequência da regra da UEFA que estabelece que dois clubes com jogos organizados na mesma cidade ou num raio até 50 quilómetros, no caso Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, têm de jogar em dias diferentes.



Quartos classificados da I Liga portuguesa na época 2024/25, os bracarenses recebem os austríacos de Rapid Viena na primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa, na quinta-feira, e jogam a segunda mão fora, em 29 de agosto.



Quintos da edição 2024/25 do principal campeonato luso, os vimaranenses também começam o play-off de acesso à Liga Conferência em casa, mas tiveram de mudar a data da primeira mão, já que a equipa mais bem classificada na respetiva liga mantém a prioridade quanto à data, no caso de dois jogos num raio de até 50 quilómetros.



O Vitória de Guimarães disputa a segunda mão com os bósnios do Zrinjski Mostar em 29 de agosto, numa competição em que já eliminou os malteses do Floriana, na segunda pré-eliminatória, com triunfos por 1-0 e 4-0, e os suíços do Zurique, na terceira pré-eliminatória, com vitórias por 3-0 e, hoje, por 2-0.