LCE. Vitória procura os "quartos"

A fazer uma das suas melhores temporadas nas competições europeias, o clube vimaranense vai tentar manter o percurso sem derrotas – 10 vitórias em 13 encontros, incluindo as fases preliminares – e somar um triunfo que lhe permita seguir para os quartos de final.



Em Sevilha, apesar de ter estado duas vezes em desvantagem, com Cédric Bakambu (48 minutos) e Isco (76), o Vitória conseguiu o empate, graças aos tentos de João Mendes (51) e Nélson Oliveira (81).



Na quinta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques, o Vitória de Guimarães vai tentar chegar pela segunda vez na sua história aos quartos de final de uma competição europeia, depois de o ter conseguido em 1986/87, na Taça UEFA, "caindo", então, aos pés do Borussia Mönchengladbach.



Caso siga em frente, o Vitória de Guimarães vai encontrar os belgas do Cercle Brugge, de Flávio Nazinho, ou os polacos do Jagiellonia, que têm os portugueses João Moutinho, Tomás Silva e Edi Semedo no plantel e que venceram a primeira mão por claros 3-0.



Portugueses com esperança



Numa das eliminatórias mais sonantes desta eliminatória, o Panathinaikos, treinado pelo português Rui Vitória, visita Florença, depois de ter vencido a Fiorentina por 3-2 em Atenas, levando para Itália uma curta vantagem na prova que lhe pode "salvar" a temporada, numa altura em que já está atrasado na Liga grega.



O vencedor desta eliminatória vai encontrar nos quartos de final os suíços do Lugano, que têm o português Martim Marques, ou os eslovenos do Celje, do guarda-redes Ricardo Silva, com a equipa helvética a tentar, em casa, reverter a derrota por 1-0 fora.



Gonçalo Feio, o outro treinador português em prova, vai tentar comandar os polacos do Legia Varsóvia a uma reviravolta frente ao Molde, depois de os noruegueses terem vencido por 3-2 em casa.



O conjunto polaco, que tem Rúben Vinagre e Claude Gonçalves na equipa, poderá, caso se qualifique, encontrar o grande favorito à conquista da terceira prova europeia de clubes, o Chelsea, de Pedro Neto, que defende em Londres a vantagem de 2-1 conseguida em casa do Copenhaga.



Os cipriotas do Pafos, de Pêpê Rodrigues, Domingos Quina e Kevin Nhaga, visitam os suecos do Djurgarden, depois de terem vencido por 1-0 na primeira mão, enquanto, após um 1-1 na Bósnia-Herzegovina, o Borac joga no terreno dos austríacos do Rapid Viena.