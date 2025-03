LCE. Vitória recebe Bétis a pensar nos "quartos"

Luís Freire aposta nas poupanças





Não controlamos o que o adversário pensa nem nos vamos colocar nesse lugar. Trouxemos uma igualdade, não uma vantagem, e vai começar outro jogo. Isto está empatado e esperamos ter o nosso jogo bem assente em campo. Sabemos o que temos de fazer em campo, os pontos fortes do adversário, continua a ser uma equipa com jogadores mundialmente conhecidos". Apesar da exibição amplamente bem conseguida e elucidativa da qualidade da equipa, Luís Freire não se deixou encantar pelo trabalho executado pelos seus jogadores e mantém o alerta para a receção a uma equipa «que assumiu a candidatura a vencer a Conference League: "".





Ao "onze" inicial dos "conquistadores" poderá estar o regresso de caras bem conhecidas do plantel vitoriano, já que Bruno Gaspar e Jesús Ramírez estão recuperados das respetivas lesões e são opções para o técnico dos minhotos. De fora, fica apenas Gustavo da Silva.





Para este embate, Freire deverá promover o regresso das seis unidades poupadas - Nuno Santos cumpriu castigo - frente ao Boavista. Assim sendo, Mikel Villanueva, Hevertton Santos, Tiago Silva, Nuno Santos, Úmaro Embaló e Nelson Oliveira devem voltar à ribalta para uma noite que se quer memorável.





Sevilhanos recompõem a equipa





Do lado betico, Manuel Pellegrini confirmou bem de perto as valias da turma portuguesa e, por isso mesmo, procedeu a algumas mudanças no regresso aos triunfos para a liga espanhola. Fran Vieites, Perraud, Bartra, Ruibal, Altimira e Bakambu descansaram na receção ao Las Palmas, não sendo de admirar uma possível inclusão no "onze".





Ainda assim, o técnico chileno disse não ter ficado surpreendido com o nível do Vitória SC, ressalvando o equilíbrio que a partida da segunda mão terá: "Vamos com confiança e procurar o resultado. Podíamos ir em vantagem, era o que queríamos, mas acho que o jogo lá vai ser muito equilibrado. Não vamos minimamente desanimados".









Em caso de apuramento para os quartos de final, a equipa portuguesa iguala a sua melhor prestação de sempre nas competições europeias, designadamente os "quartos" da então denominada Taça UEFA de 1986/87, quando caiu diante dos alemães do Borussia Mönchengladbach.



O jogo de hoje em Guimarães tem início às 20h00 e terá arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

Única equipa portuguesa em prova nas competições europeias, os vimaranenses permanecem invictos na terceira competição da UEFA, na qual venceram seis jogos ainda na qualificação e tiveram quatro vitórias e dois empates na fase de liga, o que lhes deu o segundo lugar, atrás do Chelsea, e o apuramento direto para os "oitavos".Nesta eliminatória, o Vitória de Guimarães vai tentar aproveitar o fator casa e o forte apoio do seu público.Em Sevilha, a equipa esteve duas vezes em desvantagem, após golos de Cédric Bakambu (48 minutos) e Isco (76) para o Betis, mas foi atrás do resultado e empatou, sucessivamente por João Mendes (51) e Nélson Oliveira (81).