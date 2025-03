LE. Amorim defronta Fonseca nos "quartos"

Em Old Trafford, os "red devils" entraram a perder face aos espanhóis da Real Sociedad, com um penálti de Mikel Oyarzabal (10 minutos) - que também tinha celebrado da marca dos 11 metros na igualdade da semana passada (1-1) -, mas três golos do internacional português Bruno Fernandes (16, 50 e 87), os dois primeiros na conversão de castigos máximos, e outro do compatriota Diogo Dalot (90+1) firmaram a passagem inglesa (4-1).



O segundo "hat-trick" do capitão ao serviço do Manchester United - e quarto na carreira - chegou perto do fim, quando os bascos estavam reduzidos a 10, face à expulsão com cartão vermelho direto do recém-entrado venezuelano Jon Aramburu (63 minutos).



Único clube invicto na atual edição da competição, os "red devils" almejam repetir o cetro obtido em 2016/17 com José Mourinho e mantiveram acesa a única oportunidade real de conquista de troféus esta temporada e de acesso às provas europeias de 2025/26, numa altura em que seguem no 14.º posto da Liga inglesa e estão fora das taças nacionais.



Ruben Amorim só tinha chegado aos "quartos" da Liga Europa em 2022/23, ao serviço do campeão português Sporting, seu anterior clube, e encontrará Paulo Fonseca, que guiou os franceses do Lyon àquela ronda pela primeira vez desde 2021/22, ao juntar um triunfo caseiro sobre o campeão romeno FCSB (4-0) à vitória inicial lograda em Bucareste (3-1).



O georgiano Georges Mikautadze (14 e 47 minutos) e o ganês Ernest Nuamah (37 e 88) construíram o sexto êxito em oito partidas nas diversas competições do técnico luso, que voltou ao banco dos "gones", uma semana depois de sido suspenso por nove meses no plano interno, após intimidar e encostar a cabeça a um árbitro num jogo da Liga gaulesa.



Paulo Fonseca acedeu pela terceira vez na carreira aos oito finalistas da competição, tal como logrou em 2015/16, pelo Sporting de Braga, e 2020/21, com os italianos da Roma.