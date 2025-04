LE. Amorim e Fonseca lutam pelas "meias"

O jogo inicial, realizado na quinta-feira passada, em França, saldou-se por um empate 2-2, num dia pouco conclusivo para a decisão da eliminatória, uma vez que também se registaram igualdades nos encontros Tottenham-Eintracht Frankfurt (1-1) e Rangers-Athletic Bilbau (0-0).



Apenas os noruegueses do Bodo/Glimt, que venceram o FC Porto (3-2) e o Sporting de Braga (2-1) na nova fase de liga, aproveitaram o facto de jogarem em casa para ganharem vantagem, provocando nova surpresa ao imporem-se por 2-0 à Lazio, primeira classificada da fase inicial.



O Manchester United entrou a perder em Lyon, conseguiu virar o resultado para 2-1, com um golo marcado aos 88 minutos pelo neerlandês Joshua Zirkzee, mas concedeu o empate aos 90+5, concretizado por Rayan Cherki, numa partida em que os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram totalistas na equipa inglesa.



Os "red devils" acabaram de sofrer mais uma derrota pesada na Premier League, no estádio do Newcastle (4-1), e o desastroso 14.º lugar na prova só poderá ser compensado com a conquista da Liga Europa – e o acesso à próxima edição da "Champions" -, reeditando o êxito de 2017, sob o comando técnico do português José Mourinho.



O Lyon, pelo contrário, acabou de subir ao quarto lugar e prossegue a caminhada ascendente na Liga francesa desde que passou a ser treinado por Paulo Fonseca, cuja suspensão por nove meses por intimidar um árbitro não se aplica aos jogos das competições europeias.



O técnico português que prevalecer em Old Trafford terá pela frente nas meias-finais o vencedor do embate entre o Rangers e o Athletic Bilbau, que foi incapaz de desfazer o "nulo" na Escócia, mesmo tendo atuado com mais um jogador desde os 13 minutos, tendo, inclusive, desperdiçado uma grande penalidade.