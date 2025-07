LE. Braga procura vantagem frente ao Levski

Julio Velázquez, esse mesmo, é o atual treinador do Levski Sofia, histórico clube que não tem conseguido acompanhar o domínio interno do Ludogorets nos últimos anos.

Aldair Neves, Rildo e Mustapha Sangaré são outros elementos, além do técnico, experimentados em Portugal.

Os búlgaros já levam três encontros oficiais disputados e deixaram o Hapoel Beer Sheva pelo caminho, na primeira pré-eliminatória.

Os sinais têm sido prometedores na pré-época e aumentam a expetativa. Não há dúvidas relativamente ao favoritismo, porém, os minhotos não podem facilitar e permitir surpresas.







Caso ultrapasse o Levski, a equipa comandada por Carlos Vincens jogará com os suíços do Lugano ou os romenos do Cluj na terceira pré-eliminatória de qualificação para a segunda prova mais importante da UEFA a nível de clubes, jogando a primeira mão fora de casa, em 7 de agosto, e a segunda em Braga, no dia 14.Se os minhotos forem eliminados na segunda pré-eliminatória, serão relegados à Liga Conferência, em que irão enfrentar na terceira ronda os moldavos do FC Petrocub ou os azeris do Sabah, também em 7 e 14 de agosto.O Sporting de Braga defronta hoje o Levski Sofia, a partir das 18h30 em Lisboa, no Estádio Georgi Asparuhov, em Sófia, num jogo que será arbitrado pelo italiano Matteo Marchetti.O encontro da segunda mão está agendado para o dia 31 de julho, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, em Braga.