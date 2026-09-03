LE. Dez reforços integram lista de inscritos do estreante Torreense

O guarda-redes Adriel Ramos, os defesas Volnei Feltes, Jonathan Mutombo e Juan Maria Alcedo, os médios Amine e Nuha Jatta, e os avançados João Marques, Karem Zoabi, Jorge Aguirre e Malik – contratados nesta janela de transferências –, integram a lista A de 24 jogadores submetida pelo treinador Luís Tralhão, que contempla também Daniel Ramos, Rodrigo Guerreiro e Vasco Silva, jovens que alinham pela formação sub-23 do clube do Oeste.



Além destes, e de acordo com o comunicado do emblema de Torres Vedras, foram inscritos o guarda-redes Lucas Paes, os defesas Mohamed Diadie, Stopira, Javi Vázquez e David Bruno, os médios Alejandro Alfaro e André Simões, e os avançados Dany Jean, Adama Baradji, Manu Pozo e Musa Drammeh, jogadores que transitam da temporada passada.



Já a lista B, reservada a atletas com dois anos de clubes e nascidos de 01 de janeiro de 2005 em diante, conta com os guarda-redes Silas Bjerre, Francisco Carvalho e Bruno Mesquita, os defesas Mateus Medeiro e David Morgado, os médios Gustavo Rijo, Rodrigo Esteves, Marco Silva e Diogo Fonseca, e os avançados Gonçalo Silva, Daniel Noro e Ricardo Santos.



De fora da lista enviada à UEFA ficam, entre outros, o médio João Costinha e os avançados Luis Quintero e Kévin Zohi.



O Torreense alcançou o inédito apuramento para a segunda mais importante competição de clubes da Europa depois de ter surpreendido ao triunfar sobre o Sporting, por 2-1, após prolongamento, na final da 86.ª edição da Taça de Portugal, disputada em 24 de maio.



Com a conquista da prova rainha, o Torreense garantiu a qualificação para a competição europeia, que jogará enquanto visitado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e na qual vai estrear-se com a deslocação ao terreno dos noruegueses do Lillestrom, no dia 17 de setembro (20:00), seguindo-se o primeiro jogo em casa 'emprestada', diante dos ingleses do Sunderland, num duelo marcado para 15 de outubro (17:45).



O conjunto do Oeste, que é 16.º classificado do segundo escalão do futebol português, receberá ainda o Ararat-Arménia na quarta ronda, o Celtic na quinta e o Olympiacos na oitava, tendo deslocações marcadas aos terrenos do Ferencváros, na terceira jornada, Real Sociedad na sexta e Lech Poznan na sétima.



Na fase de liga, os oito primeiros seguem diretamente para os oitavos de final, os clubes colocados entre o nono e o 24.º jogam o play-off de acesso aos ‘oitavos’ e os que ficarem entre o 25.º e o 36.º são eliminados das provas europeias.











Lista de jogadores inscritos pelo Torreense na Liga dos Europa:







Guarda-redes: Lucas Paes, Adriel Ramos, Silas Bjerre (lista B), Francisco Carvalho (lista B) e Bruno Mesquita (lista B).



Defesas: Mohamed Diadié, Stopira, Volnei Feltes, Javi Vázquez, Juan Maria Alcedo, Jonathan Mutombo, David Bruno, Daniel Ramos, Rodrigo Guerreiro, Vasco Silva, Mateus Medeiro (lista B) e David Morgado (lista B).



Médios: Amine Oudrhiri, Alejandro Alfaro, Nuha Jatta, André Simões, Gustavo Rijo (lista B), Rodrigues Esteves (lista B), Marco Silva (lista B) e Diogo Fonseca (lista B).



Avançados: Dany Jean, Adama Baradji, Manu Pozo, Karem Zoabi, Malik, Musa Drammeh, Jorge Aguirre, João Marques, Gonçalo Silva (lista B), Daniel Noro (lista B) e Ricardo Santos (lista B).



