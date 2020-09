LE: Gelson Dala fora da convocatória do Rio Ave para jogo com Besiktas

O atacante africano não recuperou de uma lesão no ombro direito, contraída na jornada inicial do campeonato nacional, frente ao Tondela, e não seguiu viagem com a restante comitiva, para a Turquia, num voo privado rumo a Istambul.



Gelson Dala tinha sido um dos jogadores em destaque na formação vila-condense na partida ronda anterior da Liga Europa, frente aos bósnios do FK Borac, depois de entrar no desafio aos 75 e participar nos dois golos com que o Rio Ave venceu a eliminatória.



Alem de Gelson Dala, o treinador do conjunto da foz do Ave, Mário Silva, também não pode contar para esta eliminatória frente ao Besiktas, com André Pereira, Junio Rocha, e Ronan, todos com problemas físicos.



Esta tarde, na partida da equipa, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, reconheceu a valia do adversário de quinta-feira, mas dividiu as chances de apuramento para as duas equipas.



"O Besiktas é um histórico do futebol europeu, com muita experiência nas provas da UEFA. Sabemos o real valor deste adversário, mas temos de acreditar em nós. Acredito que temos qualidades para passar, e acho que é uma eliminatória de 50/50", disse o dirigente.



O líder do Rio Ave reconheceu que o ritmo de jogos a que a equipa tem sido sujeita está a ser "duro", mas mostrou confiança na capacidade de resposta do grupo de trabalho.



"É complicado jogar duas vezes por semana, há pouco tempo para recuperar, mas temos um plantel equilibrado para ultrapassar essas dificuldades. Jogar em casa seria melhor para a recuperação, mas estamos preparados e temos um grupo com qualidade suficiente para contrariar as dificuldades", concluiu António Silva Campos.



O Rio Ave defronta esta quinta-feira, em Istambul, os turcos do Besiktas, em jogo da terceira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa, agendada para as 20:00 (18:00 em Lisboa), que terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Kieszek, Léo Vieira e Carlos Alves



- Defesas: Ivo Pinto, Santos, Borevkovic, Matheus Reis, Nélson Monte, Pedro Amaral e Costinha.



- Médios: Filipe Augusto, Tarantini, Francisco Geraldes, Diego Lopes, Lucas Piazon, Jambor e Meshino.



- Avançados: Carlos Mané, Bruno Moreira e Carlos Mané.