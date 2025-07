LE. João Mário marca na derrota do Besiktas

O antigo médio de Benfica e Sporting assinou o segundo golo da formação turca, reduzindo, então, a desvantagem para 3-2, antes de os ucranianos voltarem a marcar, por Kevin, que bisou.



O Shakhtar esteve sempre na dianteira, com os golos de Alisson e Eguinaldo, tendo Tammy Abraham, de grande penalidade, assinado o outro tento dos turcos, que apresentaram de início os lusos Rafa Silva e Gedson Fernandes e os ex-Benfica Kökcü e Jurasek.



Na ronda europeia de quinta-feira, destaque para outros dois golos portugueses, mas na Liga Conferência.



O defesa Filipe Relvas marcou o golo da vitória caseira do AEK Atenas frente aos israelitas do Hapoel Be'er Sheva, por 1-0, tal como Edi Semedo, autor do terceiro tento do Aris Limassol na vitória em casa por 3-2 frente aos húngaros do Puskás.



Ainda na terceira competição europeia de clubes, os lituanos do Banga, orientados pelo português David Afonso, saíram goleados por 5-0 na visita aos noruegueses do Rosenborg.