LE. Liverpool e Roma tropeçam e Ajax prossegue agonia

Derrota também para a Roma, treinada pelo português José Mourinho, e para o histórico Ajax, que soma resultados fracos na Europa a uma campanha interna igualmente muito má, estando no campeonato neerlandês mais perto da linha de descida que dos lugares da frente.



Sem surpresas, o Liverpool fez a gestão do plantel - tinha já nove pontos e a época é especialmente longa, em Inglaterra. Nesse quadro, nem é muito gravosa a derrota por 3-2 em Toulouse, com os "reds" a manterem o comando do Grupo E, com mais dois que os franceses.



Não está ainda apurado para os "oitavos", isso está reservado para quem ganhar o grupo, nem sequer para o "play-off" contra quem cair da Liga dos Campeões, mas fica lá perto e mantém o estatuto de grande candidato a chegar aos últimos jogos.



Luis Díaz jogou a titular poucas horas depois de saber que na Colômbia terminava, finalmente, o sequestro do seu pai, que fora levado no final de outubro pela guerrilha do ELN.



O colombiano cedeu o lugar a Diogo Jota a dez minutos do fim e o internacional luso marcou aos 89, feito insuficiente para decidir o desfecho do jogo, vencido pelo Toulouse por 3-2.



Quem acontinua destacado no grupo G, é a Roma, treinada pelo português José Mourinho. Perdeu em Praga com o Slavia, por 2-0, e ambos se destacam com nove pontos, com a liderança a ser dos checos por diferença global de golos.



Renato Sanches e João Costa, que se estreou pela equipa principal, foram opções utilizadas por Mourinho, enquanto Rui Patrício nem saiu do banco.



"Perdido" na liga neerlandesa, em 11.º a 22 pontos do líder, o Ajax está "com um pé" fora da Liga Europa - é último no grupo B, com dois pontos, e arrisca a nem sequer cair para a Liga Conferência Europa.