LE: Lyon, de Paulo Fonseca, em inferioridade prematura e afastado pelo Celta

Uma entrada à margem das leis do defesa senegalês Moussa Niakhate valeu-lhe expulsão direta prematura, condicionando a estratégia da equipa treinada pelo português, que tinha conseguido um empate 1-1 em Vigo, na primeira mão.



A eliminatória começou a decidir-se aos 61 minutos, quando o lateral direito Javier Rueda concluiu, na área, um rendilhado lance de ataque pela direita, que traduzia a supremacia dos forasteiros em todas as vertentes do encontro.



Aos 90+2, com os gauleses já em desespero, um contra-ataque letal concluído por Ferran Jutglà sentenciou, definitivamente, a qualificação do Celta para os quartos de final.



Os galegos vão encontrar os alemães do Friburgo, que vinham de desvantagem 1-0 na Bélgica com o Genk, mas agora golearam por 5-1, num jogo em que, aos 25 minutos, já estavam em vantagem na eliminatória, depois dos tentos de Matthias Ginter, aos 19, e do croata Igor Matanovic.



Matte Smets, aos 39 minutos, reduziu para os belgas e empatou a eliminatória, só que, no segundo tempo, Vincenzo Grifo, aos 53, Yuito Suzuki, aos 57, e Maximilian Eggestein, aos 79, confirmaram a passagem dos germânicos.







