Le Mans, do luso-francês Patrick Videira, promovido à Liga francesa

A decisão do comité disciplinar da Liga Profissional de Futebol (LFP) francesa, depois de o último jogo, relativo à 34.ª jornada da segunda divisão gaulesa, ter sido suspenso por distúrbios nas bancadas, permite o regresso do Le Mans à elite, após uma ausência de 16 anos.

O encontro disputado no Estádio Armand Cesari, na ilha de Córsega, foi suspenso após o segundo golo do Le Mans, apontado por Milan Robin, aos 90+1 minutos, depois de Erwan Colas ter inaugurado o marcador, aos 16.

Esta decisão, motivada por confrontos entre adeptos e projeção de artigos pirotécnicos, adiou o desfecho da temporada 2025/26 e a promoção do segundo classificado à Ligue 1, que ficou hoje `arrumada`, com o Le Mans a garantir o segundo posto com 62 pontos, menos cinco do que o campeão Troyes, que já tinha assegurado a subida ao principal escalão.

Já o Saint-Étienne terminou no terceiro posto com 60 pontos e vai disputar o play-off de acesso à Ligue 1.

Em sentido inverso, o Bastia foi relegado para a terceira divisão, tendo ainda recebido uma suspensão de dois jogos no Estádio Armand-Cesari.